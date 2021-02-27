Глава Крыма рассказал правду о недвижимости жены Зеленского на полуострове

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена регулярно оплачивает коммунальные услуги за имущество в Крыму, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена регулярно оплачивает коммунальные услуги за имущество в Крыму, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

У жены главы Украины нет задолженностей, подчеркнул политик. Он дал комментарий каналу "Россия-24".

"Ничего не смущает, ну держит (недвижимость. — Прим. ред.) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", — рассказал Сергей Аксенов.

Ранее Зеленский сравнил присоединение Крыма к России с "вырванным сердцем". Для радостной и искренней "улыбки" Украины необходимо передать полуостров Киеву, заявил глава государства.