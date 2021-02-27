Переброшенные в Норвегию бомбардировщики ВВС США выполнили маневры на севере Европы

Стратегические бомбардировщики ВВС США отработали тактическое взаимодействие с норвежскими истребителями на севере Европы.

Стратегические бомбардировщики ВВС США отработали тактическое взаимодействие с норвежскими истребителями на севере Европы.

Командование ВВС США в Европе сообщает, что переброшенные в Норвегию B-1B Lancer осуществили первые совместные полеты с истребителями F-35 в районе Норвежского моря. Отметим, что недавно Пентагон впервые разместил свои бомбардировщики на авиабазе Эрланн в центральной части Норвегии.

"Сотрудничество Минобороны США с союзниками и партнерами в Арктике укрепляет наш общий подход к региональной безопасности и помогает сдерживать стратегических конкурентов", — говорится в сообщении Вашингтона.

Американские военные заявляют, что миссии оперативной группы бомбардировщиков демонстрируют приверженность США коллективной обороне НАТО.