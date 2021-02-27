Врач Лунев перечислил причины возникновения ночных кошмаров

Кошмары по ночам могут беспокоить человека из-за стресса, переедания и некоторых болезней. Об этом рассказал врач общей практики Виктор Лунев.

Кошмары по ночам могут беспокоить человека из-за стресса, переедания и некоторых болезней. Об этом рассказал врач общей практики Виктор Лунев.

Самая распространенная причина появления ночных кошмаров – употребление тяжелой пищи перед сном. Вместо отдыха организм вынужден переваривать еду и посылать импульсы в головной мозг. Поэтому за четыре часа до сна есть не стоит, рассказал специалист в беседе с изданием "Москва 24".

Мозговая активность может повыситься из-за недостатка кислорода. При нарушении чередования фаз сна человека тоже могут беспокоить плохие сновидения. Еще одна причина – язва желудка, которая провоцирует болевой синдром. От этого случается стресс, дискомфорт даже в ночные часы, передает "Царьград".

Проблемы со сном могут появиться из-за болезненных ощущений в конечностях. При синдроме беспокойных ног следует посетить невролога. На сне могут сказаться лекарства, такие как бета-блокаторы или средства от артериальной гипертензии.