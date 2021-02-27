Жириновский выразил уверенность в появлении украинского гитлерюгенда

Украина проводит абсолютно фашистскую политику и воспитывает поколение гитлерюгенда, заявил в беседе с РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Украина проводит абсолютно фашистскую политику и воспитывает поколение гитлерюгенда, заявил в беседе с РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Члены президентской фракции "Слуга народа" внесли предложение о введении на Украине уголовной ответственности за "коллаборационизм" и последующем ограничении возможности для осужденных быть государственными служащими на протяжении 15 лет. На официальном сайте Верховной рады зарегистрирован соответствующий проект закона.

Жириновский вспомнил происшествие в Днепре, когда школьник кинулся на преподавателя из вуза, который пришел на урок рассказать выпускникам о перспективах учебы в военном заведении. Тогда учитель "посмел" говорить на русском языке, что и вывело из себя учащегося.

"Уже сейчас в стране идет тихая гражданская война… Киев воспитывает новый гитлерюгенд. А самое страшное для нас в том, что и этот парень из Днепра тоже русский, но его заставили быть украинцем и ненавидеть русских. Вот в чем ужас", — заявил Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что это "продолжение старой линии". Еще большевики начали процесс "украинизации", а сейчас он продолжается уже в более агрессивном проявлении. Украина проводит абсолютно фашистскую политику и воспитывает поколение гитлерюгенда, подчеркнул Жириновский.