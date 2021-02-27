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7:42   27 Февраля 2021
Политика

Премьер-министр Чехии заявил об усилении мер по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Чехии заявил об усилении мер по борьбе с COVID-19

Власти Чехии с 1 марта введут новые меры по борьбе с распространением коронавируса, которые коснуться передвижения граждан внутри страны.

Ограничения вводятся из-за роста числа новых заболеваний COVID-19. Местным жителям запретят покидать район, в котором они постоянно проживают. Такой режим продлится три недели, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Исключением из нового временного правила станут поездки на работу или к членам семьи, которые нуждаются в помощи. Также премьер-министр предложил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

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#чехия #андрей бабиш #коронавирус

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