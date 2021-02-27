7:42 27 Февраля 2021Политика
Премьер-министр Чехии заявил об усилении мер по борьбе с COVID-19
Власти Чехии с 1 марта введут новые меры по борьбе с распространением коронавируса, которые коснуться передвижения граждан внутри страны.
Власти Чехии с 1 марта введут новые меры по борьбе с распространением коронавируса, которые коснуться передвижения граждан внутри страны.
Ограничения вводятся из-за роста числа новых заболеваний COVID-19. Местным жителям запретят покидать район, в котором они постоянно проживают. Такой режим продлится три недели, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Исключением из нового временного правила станут поездки на работу или к членам семьи, которые нуждаются в помощи. Также премьер-министр предложил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.