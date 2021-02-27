Телеканал закрытых на Украине СМИ отключили после выхода в эфир по указу СБУ

Телеканал "Первый независимый", созданный журналистами заблокированных Киевом СМИ — "112 Украина", NewsOne и ZIK, — отключили от спутникового вещания через час после выхода в эфир.

Телеканал "Первый независимый", созданный журналистами заблокированных Киевом СМИ — "112 Украина", NewsOne и ZIK, — отключили от спутникового вещания через час после выхода в эфир.

Решение об отключении приняла Служба безопасности Украины. Ведомство обратилось с соответствующим требованием к телекоммуникационным и кабельным провайдерам, а также спутниковым операторам, тем самым заставляя игнорировать действующие договоры и соглашения между сторонами. Реакция властей на появление "Первого независимого" говорит о стремлении оказать давление на неугодных журналистов, передает телеканал "360".

"Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов", — говорится в заявлении на сайте канала.

В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил сроком на пять лет вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. В список принятых против СМИ мер входят аннулирование лицензий, блокировки активов и ограничение торговых операций.