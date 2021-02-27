Законным представителям дадут право запрещать детям выезжать из России

Законопроект о закреплении права законного представителя заявить о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего рассмотрят в Госдуме. Инициатива была разработана кабмином.

Законопроект о закреплении права законного представителя заявить о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего рассмотрят в Госдуме. Инициатива была разработана кабмином.

Изменения намерены внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Законный представитель может не разрешить ребенку выезжать из страны самостоятельно. Однако этот запрет не будет распространяться на поездки несовершеннолетнего в компании с законным представителем, который заявил о таком несогласии.

Кроме того, предлагается установить возможность выезд ребенка или подростка без сопровождения законного представителя. Однако при этом на руках у гражданина должно быть нотариально заверенное согласие.

Недавно Государственная дума РФ отложила принятие закона о дистанционном образовании школьников. Документ, по словам вице-спикера ГД Петра Толстого, необходимо доработать и решить спорные положения, передает "Царьград".