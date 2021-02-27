Жители Украины, которые говорят на русском языке, являются "изменщиками родины". Об этом заявил экс-депутат Рады Юрий Гнаткевич.

Жители Украины, которые говорят на русском языке, являются "изменщиками родины". Об этом заявил экс-депутат Рады Юрий Гнаткевич.

Некоторые члены партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" препятствуют национальному возрождению Украины, отметил бывший депутат. Они выступают против дискриминации русскоговорящих жителей страны, передает РИА Новости.

"Украинец, который носит украинскую фамилию, но отказывается от украинского языка и борется с ним, на самом деле отказывается быть украинцем […]. За измену родине предполагается статья", — заявил Гнаткевич.

Украинский является одним из самых мелодичных языков, отметил экс-депутат. Он обратил внимание, что мову "засорили вульгарщиной" еще во времена Российской империи.

Притеснения русскоговорящих и всего русского на Украине продолжается несколько лет. Санкциям подвергаются порталы, СМИ и ресурсы, которые положительно высказываются о России, русском языке и не соглашаются с официальной позицией Киева, передает "Царьград".