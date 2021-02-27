Юристы Навального потребовали исключить РФ из состава Совета Европы

Повторная жалоба адвокатов Алексея Навального в Совет Европы (СЕ) призвана вновь поднять шумиху вокруг дела блогера. Вместе с тем защитники пытаются добиться исключения РФ из СЕ.

Повторная жалоба адвокатов Алексея Навального в Совет Европы (СЕ) призвана вновь поднять шумиху вокруг дела блогера. Вместе с тем защитники пытаются добиться исключения РФ из СЕ.

Однако такой исход событий невозможен по ряду причин, о которых забыли или не знают юристы основателя ФБК (признан в РФ иноагентом). Речь идет о взаимных обязательствах между Россией и Европой, ключевой гарантией выполнения которых стал размер членского взноса, ежегодно уходящего из Москвы в Совет Европы. В 2018 году отказ РФ от внесения платы и урезание Турцией бюджета стали причиной нехватки средств в организации.

Кроме того, в случае выхода РФ из Совета Европы, ЕСПЧ лишится дополнительного инструмента давления на Россию. Пока страна состоит в СЕ и ПАСЕ, власти обязуются исполнять положения Конвенции по защите прав человека, передает "ПолитЭксперт".