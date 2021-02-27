Консультанты регулятора США призвали к одобрению вакцины Johnson & Johnson

Специалисты консультативного комитета по вакцинам и биологическим продуктам при регуляторе США единогласно выступили за применение очередной вакцины от коронавируса.

Специалисты консультативного комитета по вакцинам и биологическим продуктам при регуляторе США единогласно выступили за применение очередной вакцины от коронавируса.

Голосование состоялось в минувшую пятницу. Речь идет о препарате, разработанном компанией Janssen. Последняя принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson. Вакцину рекомендовали к регистрации консультанты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб, передает телеканал "360".

В случае одобрения препарата, он станет третьим допущенным до использования на территории США. Главная особенность вакцины — однокомпонентность. Как отмечают производители, для эффективной защиты человека от коронавируса потребуется одна инъекция.

В конце прошлого года корпорация Johnson & Johnson возобновила испытания вакцины от коронавируса, приостановленные из-за смерти одного из участников. Основной причиной летального исхода называли инсульт.