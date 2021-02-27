Более 15 жителей Швейцарии умерли после прививки вакцинами Pfizer и Moderna

Всего в Швейцарии зафиксировано 364 случая возникновения побочных эффектов на фоне вакцинации от коронавируса. Из них 16 случаев закончились летальным исходом.

Всего в Швейцарии зафиксировано 364 случая возникновения побочных эффектов на фоне вакцинации от коронавируса. Из них 16 случаев закончились летальным исходом.

Соответствующая информация представлена на официальном сайте Правительства Швейцарии. Большинство жалоб поступало на вакцины Comirnaty от компаний Pfizer/BioNTech и американскую Moderna. С первой из них связаны 199 случаев возникновения побочных эффектов, со второй — 154.

В 95 случаях вакцинация приводила к госпитализации пациентов. Они жаловались на головные боли, аллергию и анафилактический шок. Врачи диагностировали всем пациентам COVID-19, несмотря на пройденную прививочную кампанию.

Средний возраст 16 летальных пациентов составлял 86 лет. Большая часть из них еще до прививки страдала тяжелыми заболеваниями, включая сердечно-сосудистые и легочные. Сейчас у швейцарских специалистов нет доказательств того, что к смерти пациентов привела именно вакцина.

Еще одна смерть после вакцинации от COVID-19 была зафиксирована в Литве. Пожилой мужчина скончался через несколько минут после введения препарата, передает "Царьград".