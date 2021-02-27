Психолог Фомин дал советы по борьбе со стрессом во время пандемии

На фоне пандемии коронавируса все больше людей обращаются за помощью к психологам, но существуют методы, которые помогают справиться с тревожными чувствами без помощи специалиста.

На фоне пандемии коронавируса все больше людей обращаются за помощью к психологам, но существуют методы, которые помогают справиться с тревожными чувствами без помощи специалиста.

Психолог Евгений Фомин на первое место для борьбы со стрессом поставил физические упражнения. По мнению специалиста, это помогает переключить внимание с эмоциональных ощущений на физические. Не менее важно исключить тревожные источники информации, которые нагнетают негативные мысли о беспомощности или несправедливости, передает телеканал "360".

Если близкие люди чем-то излишне встревожены или раздражены, в этом случае поможет простой, но структурированный разговор. Нужно вызвать человека на прямой разговор и выяснить, в чем кроется причина тревог и рационализировать переживания, сравнив доводы с реальностью, добавил психолог.