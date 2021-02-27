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3:14   27 Февраля 2021
Общество

Психолог Фомин дал советы по борьбе со стрессом во время пандемии

Психолог Фомин дал советы по борьбе со стрессом во время пандемии

На фоне пандемии коронавируса все больше людей обращаются за помощью к психологам, но существуют методы, которые помогают справиться с тревожными чувствами без помощи специалиста.

Психолог Евгений Фомин на первое место для борьбы со стрессом поставил физические упражнения. По мнению специалиста, это помогает переключить внимание с эмоциональных ощущений на физические. Не менее важно исключить тревожные источники информации, которые нагнетают негативные мысли о беспомощности или несправедливости, передает телеканал "360".

Если близкие люди чем-то излишне встревожены или раздражены, в этом случае поможет простой, но структурированный разговор. Нужно вызвать человека на прямой разговор и выяснить, в чем кроется причина тревог и рационализировать переживания, сравнив доводы с реальностью, добавил психолог.

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#россия #психология #пандемия

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