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2:54   27 Февраля 2021
Общество

Доктор Комаровский опроверг пользу чеснока при укреплении иммунитета

Доктор Комаровский опроверг пользу чеснока при укреплении иммунитета

Чеснок принято считать одним из эффективных продуктов для укрепления иммунитета. Но его польза не доказана. Что действительно может помочь, рассказал доктор Евгений Комаровский.

В список неэффективных средств в борьбе за укрепление иммунитета врач-педиатр включил не только чеснок, но и лук, элеутерококк, эхинацею, иммуномодуляторы, гомеопатию, биологически активные добавки и амулеты от вирусов. Полный перечень приведен на свтранице Комаровского в соцсети Instagram.

Среди эффективных методов укрепления иммунитета оказались здоровый сон, сбалансированное питание, а также умеренные физические нагрузки. Врач советует избегать стресса и переживаний, отказаться от курения и алкоголя. Еще один способ — вакцинация, передает "Царьград".

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#советы #иммунитет #Комаровский

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