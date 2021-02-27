Доктор Комаровский опроверг пользу чеснока при укреплении иммунитета

Чеснок принято считать одним из эффективных продуктов для укрепления иммунитета. Но его польза не доказана. Что действительно может помочь, рассказал доктор Евгений Комаровский.

Чеснок принято считать одним из эффективных продуктов для укрепления иммунитета. Но его польза не доказана. Что действительно может помочь, рассказал доктор Евгений Комаровский.

В список неэффективных средств в борьбе за укрепление иммунитета врач-педиатр включил не только чеснок, но и лук, элеутерококк, эхинацею, иммуномодуляторы, гомеопатию, биологически активные добавки и амулеты от вирусов. Полный перечень приведен на свтранице Комаровского в соцсети Instagram.

Среди эффективных методов укрепления иммунитета оказались здоровый сон, сбалансированное питание, а также умеренные физические нагрузки. Врач советует избегать стресса и переживаний, отказаться от курения и алкоголя. Еще один способ — вакцинация, передает "Царьград".