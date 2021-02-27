Ученые из США нашли взаимосвязь между тяжелой формой COVID-19 и ожирением

Тяжелую форму коронавирусной инфекции связали с кардиометаболическими расстройствами. К такому выводу пришли ученые из США.

Тяжелую форму коронавирусной инфекции связали с кардиометаболическими расстройствами. К такому выводу пришли ученые из США.

Больше 60% госпитализированных с коронавирусной инфекцией страдали от различных расстройств: ожирения (30%), гипертензии (26%), диабета (21%) и сердечной недостаточности (12%). Анализ проводился среди 900 тысяч случаев до ноября 2020 года, пишет Journal of the American Heart Association.

Авторы исследования уверены, что без этих кардиометаболических расстройств госпитализаций можно было бы избежать. Их количество могло снизиться на 11,1%. Возраст, расовая принадлежность тоже зависят от указанных заболеваний. Но ожирение влияло на форму болезни всех возрастов.