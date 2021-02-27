Вильфанд спрогнозировал теплое начало марта в центре европейской части РФ

Первые мартовские дни порадуют жителей европейской части РФ теплой погодой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Первые мартовские дни порадуют жителей европейской части РФ теплой погодой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Самый первый день календарной весны будет отличаться кратковременным повышенным давлением. Сквозь облака будет пробиваться солнце. Осадков в этот день не ожидается. Ночью температура покажет отрицательные значения до -10 градусов, а днем до +3 градусов. Однако жителей этой части страны предупреждают о гололедице.

Последующие дни марта тоже порадуют солнечной погодой. Температурные значения будут выше многолетних на пять градусов. В некоторых регионах ожидаются небольшие осадки, передает РИА Новости.