Иран предрек новый "виток насилия и мести" из-за агрессии США против Сирии

Агрессивное поведение США в САР может в скором времени привести к новому витку мести и насилия, что в результате обернется крахом надежд на урегулирование отношений между странами.

Агрессивное поведение США в САР может в скором времени привести к новому витку мести и насилия, что в результате обернется крахом надежд на урегулирование отношений между странами.

Таким образом иранские власти прокомментировали авиаудар американских ВВС по объектам в арабской республике. В Тегеране действия США расценили как нарушение территориальной целостности государства. Нападение стало продолжением многолетней оккупации районов и природных ресурсов Сирии, по праву принадлежащих местным жителям.

"Официальный представитель МИД Ирана решительно осудил незаконное и агрессивное нападение американских сил в восточной части Сирии, которое является нарушением международного права", — говорится в заявлении ведомства.

Советник при аппарате президента Ирана Диако Хосейни отметил, что противостояние между Дамаском и Вашингтоном вскоре после избрания Джозефа Байдена на пост главы Белого дома способно существенно сократить надежду на положительные перемены в отношениях США и Сирии.