"Просим заплатить": пресс-служба "Конкорда" ответила ФБР на "розыск" Пригожина

Федеральное бюро расследований США предложило вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к предпринимателю Евгению Пригожину.

Федеральное бюро расследований США предложило вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к предпринимателю Евгению Пригожину.

Американские спецслужбы разыскивают петербургского бизнесмена в связи с неким "вмешательством" в дела Соединенных Штатов. Пресс-служба компании "Конкорд" ответила ведомству на заявления и поделилась информацией о местонахождении предпринимателя.

"По имеющейся на официальном сайте ФБР информации, за сведения, которые приведут к аресту Евгения Викторовича Пригожина, предлагается вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов. ФБР разыскивает Евгения Викторовича за предполагаемое вмешательство во внутренние дела США. Пресс-служба компании "Конкорд" готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам 250 тысяч долларов за предоставленные сведения. С уважением, пресс-служба компании "Конкорд", — говорится в сообщении.

Евгений Пригожин ранее назвал причину, по которой американские спецслужбы устраивают шоу с "розыском" граждан РФ. США пользуются "страшилкой" о России, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем государства и скрыть разрыв между властью и народом.