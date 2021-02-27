Рар рассказал о приемлемом для Германии компромиссе по «Северному потоку – 2»

Президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пока не приступили к серьезным переговорам по газопроводу «Северный поток – 2», им это еще только предстоит, но уже ясно, какой вариант устроит Берлин.

Президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пока не приступили к серьезным переговорам по газопроводу «Северный поток – 2», им это еще только предстоит, но уже ясно, какой вариант устроит Берлин.

Об этом в материале для газеты «Взгляд» пишет немецкий политолог Александр Рар.

«Немецкие власти считают компромиссным следующий вариант: Германия поддерживает транзит газа через Украину. Одновременно она согласна с российскими аргументами о необходимости скорейшего запуска газопровода "Северный поток – 2" для диверсификации топливных поставок. При этом Германия готова закупать у США большое количество сжиженного природного газа», — объяснил эксперт.

Со временем, уверен Александр Рар, российский газ будет поступать в Европу через газопровод «Северный поток – 2», который полностью заменит сильно устаревшую украинскую газотранспортную систему.

Украине, по его словам, необходимо модернизировать всю инфраструктуру по транзиту газа – это гигантский объем работы, ни денег, ни воли на который у Киева нет. При этом Украина не хочет брать денег на эту модернизацию ни у России, ни у Запада, потому что тогда ей пришлось бы делиться прибылью за транзит газа, а она хочет всю ее забирать себе.

В Европу, по словам эксперта, идет достаточно много газовых потоков, но, несмотря на это, именно Россия является для нее стратегически важных поставщиком топлива.

«Да, есть план к 2050 году стать полностью независимыми от всех традиционных источников энергии, в том числе от нефти и газа, – напомнил Александр Рар. – Но многие эксперты уверены, что за 30 лет полностью перейти на возобновляемые источники – это утопия, к тому же, далеко не все европейские страны готовы на такое пойти».

Поэтому, по его словам, газопроводы сохранят на всякий случай, в расчете на то, что через 30 лет, если понадобится, по ним – главным образом по «Северному потоку – 2» – можно будет доставлять в Европу водород.