Suddeutsche Zeitung: разочарование в президентах становится для украинцев нормой

Украинцы полностью разочаровались в своем президенте Владимире Зеленском, так же, как ранее они утратили веру в его предшественника Петра Порошенко.

Украинцы полностью разочаровались в своем президенте Владимире Зеленском, так же, как ранее они утратили веру в его предшественника Петра Порошенко.

Об этом в материале для немецкого издания Suddeutsche Zeitung рассуждает журналист Флориан Хассель.

«Редко, когда президент так быстро и стремительно терял поддержку избирателей, как Владимир Зеленский на Украине», — пишет автор, отмечая, что это президентство, как и предыдущее, станет для страны потерянным временем.

Быстрое разочарование в политиках стало отличительной чертой современной политики на Украине. Рейтинг Зеленского, получившего на выборах в середине 2019 года более 72% голосов избирателей, к началу 2021 года упал до 20% и это, по словам Хасселя, должно стать для Запада «пищей для размышлений».

Еще 1,5 года года назад жители Украины верили обещаниям Зеленского урегулировать конфликт и остановить войну в Донбассе. Однако эти обещания так и не были воплощены в жизнь.

«Но основной причиной падения Зеленского стало его нежелание проводить настоящие реформы», — напоминает немецкий журналист, указывая, что президент Украины терпит в стране бесправие и коррупцию в обмен на «сохранение контроля».

Единственное, в чем Владимир Зеленский достиг успеха, отмечает Хассель, это санкции против председателя политического совета оппозиционной партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») Виктора Медведчука, его соратников по партии и их родственников.

«Функционирующее государство нуждается в независимых институтах. При Зеленском их по-прежнему нет. Наоборот, в 2020 году он де-факто подчинил себе мало-мальски независимые до сих пор Центральный банк и Генпрокуратуру, а практически все авторитетные реформаторы были уволены», – заключает журналист.

Напомним, в начале февраля Владимир Зеленский подписал указ о закрытии трех оппозиционных украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik и впервые применил санкции против гражданина своей страны – владельца закрытых телеканалов и депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака.