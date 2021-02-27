Кедми: объяснил слова Путина о том, что Россия «переломает руки» Западу

Любые попытки американцев или европейцев оказывать на Москву влияние в каких-либо вопросах обречены на провал, и именно об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

Любые попытки американцев или европейцев оказывать на Москву влияние в каких-либо вопросах, в том числе по Крыму или Донбассу, обречены на провал, и именно об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Iton-TV высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя слова Владимира Путина о возможных последствиях вмешательства Запада в дела России.

В качестве примера, аналитик напомнил о невыполнении Минских соглашений по мирному урегулированию в Донбассе, отметив, что вина за срыв их реализации полностью лежит на Киеве, но ни одна сила в мире не хочет повлиять на «бардак», царящий в украинской политике. Поэтому Запад и хочет переложить ответственность за ситуацию на Россию, но у него нет никаких шансов достигнуть в этом успеха.

«Влиять на Россию бесполезно. На Россию сегодня повлиять ни в чем нельзя. Внешним давлением – точно нет, — уверен Кедми. — Особенно после того, что заявил Путин на заседании коллегии ФСБ с сотрудниками службы. Там был абсолютно четкий и однозначный ответ, который можно перевести очень просто: "Говорите что угодно. Но если будете совать руки в Россию, мы вам их переломаем"».

Слова российского президента, которые цитирует израильский политолог, были сказаны в среду, 24 февраля.

Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что у политики внешнего давления на Россию, например, путем вмешательства во внутренние дела или введения санкций, нет никаких перспектив. Также президент РФ добавил, что Москва готова вести диалог с внешними партнерами и идти на компромиссы, но только на условиях уважения и взаимной выгоды.

«Путин сказал: "Вне России делайте все, что хотите. Хотите говорить – будем говорить. Но только по делу. А за любые попытки дестабилизировать Россию изнутри и пытаться играть на внутриполитическом уровне будем бить", — напомнил Кедми. — И он не зря произнес это на заседании коллегии ФСБ».

Та работа, которую Владимир Путин ведет на посту президента России, позволила стране обзавестись передовыми стратегическими вооружениями, в частности, гиперзвуковыми системами, что лишает США преимущества в военной силе – главной составляющей политики давления. Именно благодаря этому обстоятельству из реалистичных планов Белого дома теперь исключен сценарий конфронтации с Россией, заключил Яков Кедми.