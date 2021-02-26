Пушков резко прокомментировал слова Байдена о принадлежности Крыма

Президент США Джо Байдена не вправе решать за миллионы жителей Крыма, в какой стране они хотят жить. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

Президент США Джо Байдена не вправе решать за миллионы жителей Крыма, в какой стране они хотят жить. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

Глава Соединенных Штатов отказался признавать принадлежность Крыма РФ. Он заявил о продолжении антироссийской политики Вашингтона по привлечению России к ответственности за "агрессию" против Украины. Однако, по словам пушкова, США не могут решать судьбу крымчан и оспаривать исторические факты.

"Весь мир знает, что Крым — это Россия. И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится. И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали", — заявил сенатор.

Российская сторона множество раз указывала на то, что Крым вошел в состав РФ после всеобщего референдума, и все процедуры прошли в соответствии с международным правом и Уставом ООН, потому вопрос о принадлежности республики закрыт.