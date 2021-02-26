США могут ввести санкции против причастных к убийству журналиста Хашогги

Американская разведка считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд лично поддержал убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Американская разведка считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд лично поддержал убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Доклад на тему убийства журналиста был представлен Национальной разведкой США. В нем говорится, что саудовский наследный принц лично одобрил операцию по похищению или убийству Хашогги.

В связи с этим Госдеп США допускает введение визовых санкций против 76 лиц из Саудовской Аравии. Все они, по мнению Вашингтона, причастны к расправе над журналистом.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Преступление было совершено агентами спецслужбы королевства по приказу из Эр-Рияда.