Саннумаария Ванамо стала новым консулом Финляндии в Санкт-Петербурге

Дипломат Саннумаария Ванамо была назначена на должность консула Финляндии в Санкт-Петербурге. Соответствующее решение принял финский президент Саули Ниинисте.

Дипломат Саннумаария Ванамо была назначена на должность консула Финляндии в Санкт-Петербурге. Соответствующее решение принял финский президент Саули Ниинисте.

В сообщении канцелярии главы государства сказано, что советник по иностранным делам Саннумаария Ванамо станет руководителем дипломатической миссии в генконсульстве Финляндии с 15 апреля текущего года.

Стоит отметить, что финский дипломат занимала пост заместителя гендиректора департамента по России, Восточной Европе и Центральной Азии с 2017 года. Саннумаария Ванамо также имеет степень магистра социальных наук, сказано в сообщении президентской канцелярии.