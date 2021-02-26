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21:26   26 Февраля 2021
Политика

Саннумаария Ванамо стала новым консулом Финляндии в Санкт-Петербурге

Саннумаария Ванамо стала новым консулом Финляндии в Санкт-Петербурге

Дипломат Саннумаария Ванамо была назначена на должность консула Финляндии в Санкт-Петербурге. Соответствующее решение принял финский президент Саули Ниинисте.

В сообщении канцелярии главы государства сказано, что советник по иностранным делам Саннумаария Ванамо станет руководителем дипломатической миссии в генконсульстве Финляндии с 15 апреля текущего года.

Стоит отметить, что финский дипломат занимала пост заместителя гендиректора департамента по России, Восточной Европе и Центральной Азии с 2017 года. Саннумаария Ванамо также имеет степень магистра социальных наук, сказано в сообщении президентской канцелярии.

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#финляндия #петербург #консул

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