В России разработали сервис для высокоточной навигации в Арктике

АО "ГЛОНАСС" готово представить первый российский сервис с технологией глобальной навигации высокой точности, который можно будет использовать для развития арктического региона.

АО "ГЛОНАСС" готово представить первый российский сервис с технологией глобальной навигации высокой точности, который можно будет использовать для развития арктического региона.

Как сообщает пресс-служба компании, в основе сервиса лежит технология Precise Point Positioning (PPP). Благодаря ей становится возможным добавиться точности навигационных определений до 10 см в любой точке евразийского и арктического региона.

Отмечается, что пользователи сервиса смогут получать оперативно-обновляемую эфемеридно-временную информацию по каналам мобильной и спутниковой связи.

"В ходе проведенной апробации работоспособности сервиса по маршруту Северного морского пути была проверена доставка информации через мобильную связь, космические аппараты "Экспресс", "Ямал", Iridium. Стабильная погрешность навигационных определений составила до 15 см", — отметили в пресс-службе.

В итоге пользователи смогут решать задачи по координатному обеспечению картографических и топографо-геодезических работ, морской геологии и работы беспилотных летательных аппаратов.