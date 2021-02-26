21:09 26 Февраля 2021Политика
Армяне обратились к Путину и народу России
Участники протестов на улицах Еревана обратились к президенту России Владимиру Путину. Они записали короткое видео.
Участники протестов на улицах Еревана обратились к президенту России Владимиру Путину. Они записали короткое видео.
Пожилой армянин, одетый в военную форму, в окружении сограждан на русском языке обратился к народу России и президенту Владимиру Путину.
"От армянского народа благодарим российский народ, главу государства Владимира Владимировича и российские войска", — говорит мужчина под аккомпанемент одобрительных возгласов свих товарищей.
Протесты в Ереване начались в четверг. Оппозиция требует отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.