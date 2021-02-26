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21:09   26 Февраля 2021
Политика

Армяне обратились к Путину и народу России

Армяне обратились к Путину и народу России

Участники протестов на улицах Еревана обратились к президенту России Владимиру Путину. Они записали короткое видео.

Пожилой армянин, одетый в военную форму, в окружении сограждан на русском языке обратился к народу России и президенту Владимиру Путину.

"От армянского народа благодарим российский народ, главу государства Владимира Владимировича и российские войска", — говорит мужчина под аккомпанемент одобрительных возгласов свих товарищей.

Протесты в Ереване начались в четверг. Оппозиция требует отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

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#россия #путин #армения #ереван

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