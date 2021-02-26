Столкновение двух фур и легковушки под Саратовом привело к гибели ребенка

Семилетняя девочка погибла в ДТП пода Саратовом. Кроме того, тяжелые травмы получили еще три человека.

Семилетняя девочка погибла в ДТП пода Саратовом. Кроме того, тяжелые травмы получили еще три человека.

Массовая авария, унесшая жизнь одного ребенка, произошла на трассе в Марксовском районе Саратовской области.

По имеющимся у полиции данным, неподалеку от села Раскатово столкнулись три автомобиля — два грузовика и легковушка. В результате случившегося погибла семилетняя девочка. Также получили тяжелые травмы и были госпитализированы водитель и пассажирка легковой машины и водитель одного из грузовиков. Сейчас им оказывают необходимую помощь медики.

На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают детали произошедшей аварии.