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21:02   26 Февраля 2021
Происшествия

Столкновение двух фур и легковушки под Саратовом привело к гибели ребенка

Столкновение двух фур и легковушки под Саратовом привело к гибели ребенка

Семилетняя девочка погибла в ДТП пода Саратовом. Кроме того, тяжелые травмы получили еще три человека.

Массовая авария, унесшая жизнь одного ребенка, произошла на трассе в Марксовском районе Саратовской области.

По имеющимся у полиции данным, неподалеку от села Раскатово столкнулись три автомобиля — два грузовика и легковушка. В результате случившегося погибла семилетняя девочка. Также получили тяжелые травмы и были госпитализированы водитель и пассажирка легковой машины и водитель одного из грузовиков. Сейчас им оказывают необходимую помощь медики.

На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают детали произошедшей аварии.

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#авария #дтп #смерть #саратовская область

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