Невролог назвал продукт, который для сосудов "страшнее жира"

Атеросклероз — опасное хроническое заболевание сосудов — значительно чаще провоцирует не жирная пища, как принято считать, а сладкая, отметила врач-неврологЛюбовь Соколова.

Атеросклероз — опасное хроническое заболевание сосудов — значительно чаще провоцирует не жирная пища, как принято считать, а сладкая, отметила врач-неврологЛюбовь Соколова.

В связи с этим доктор медицинских наук заявила, что, корректируя рацион, важнее избавиться от сахара, чем от жира. Она пояснила, что этот подсластитель провоцирует нейрогенное воспаление — универсальный патологический процесс, который стимулирует и атерогенез (процесс развития атероматозных бляшек).

"То есть атеросклероз возникает не потому, что мы неправильно едим жирную пищу. А в том числе, потому, что мы злоупотребляем простыми сахарами", — приводит "Царьград" слова профессора кафедры неврологии Медицинского университета имени Пирогова.

Соколова порекомендовала максимально минимизировать употребление сладкого и заменить его фруктами. При этом она подчеркнула, что их тоже важно употреблять в умеренных количествах и исключительно в качестве отдельного приема пищи.