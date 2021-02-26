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20:56   26 Февраля 2021
Политика

Генсек ООН прокомментировал обстрел Сирии со стороны США

Генсек ООН прокомментировал обстрел Сирии со стороны США

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш отреагировал на авиационный обстрел США по Сирии.

По словам главы международной организации, заинтересованные стороны должны быть более сдержанными.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты нанесли авиационные удары по объектам проиранских групп, расположенных на сирийской территории, по приказу американского президента Джо Байдена. Об этом сообщили в Пентагоне.

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#сша #сирия #оон

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