Генсек ООН прокомментировал обстрел Сирии со стороны США

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш отреагировал на авиационный обстрел США по Сирии.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш отреагировал на авиационный обстрел США по Сирии.

По словам главы международной организации, заинтересованные стороны должны быть более сдержанными.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты нанесли авиационные удары по объектам проиранских групп, расположенных на сирийской территории, по приказу американского президента Джо Байдена. Об этом сообщили в Пентагоне.