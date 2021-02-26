Евросоюз начнет вводить санкции против россиян с 1 марта

Постоянные представители Евросоюза запустят процедуру оформления новых санкций против Москвы с 1 марта.

Постоянные представители Евросоюза запустят процедуру оформления новых санкций против Москвы с 1 марта.

Новые антироссийские санкции официально начнут действовать со следующей недели. Под европейские ограничения попали россияне, включая начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова.

Глава ведомства сообщил, что санкции Евросоюза могут негативно повлиять на международное сотрудничество между структурами.