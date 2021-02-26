Россиян из Эстонии пообещали привить в Ленинградской области

Граждане России, проживающие на территории Эстонии, могут вакцинироваться от коронавируса в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщает RuBaltic.ru

Граждане России, проживающие на территории Эстонии, могут вакцинироваться от коронавируса в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщает RuBaltic.ru

В Эстонии прививка доступна только медработникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами. Расширение целевых групп переносится как минимум на неделю из-за нехватки вакцины.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, губернатор Александр Дрозденко поручил производить объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района с учетом возможных обращений граждан России с территории прибалтийского государства.

В Комитете по здравоохранению подчеркнули, что записаться на прививку через сайт Госуслуг и выбрать удобный пункт для вакцинации может любой гражданин РФ.

Ранее глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия — единственная в мире страна, которая может до июня вакцинировать от COVID-19 всех желающих.