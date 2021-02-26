МИД РФ предостерег ЕС от вмешательства в дела Молдавии

Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации призвали Евросоюз воздержаться от вмешательства в дела Молдавии.

Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации призвали Евросоюз воздержаться от вмешательства в дела Молдавии.

Сотрудники российского внешнедипломатического ведомства отреагировали на заявление главы постоянной делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко. Он подверг критике работу Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдавии.

В МИД РФ назвали заявление Михалко "откровенным вмешательством" во внутренние дела страны. Представители ведомства констатировали, что для сотрудника ЕС они становятся обычной практикой. В МИД РФ призвали "официальных лиц" Евросоюза применить нормы дипломатической этики и воздержаться от открытого вмешательства в дела Молдавии.