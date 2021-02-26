Украинцев могут оставить без второго гражданства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал гражданам отказаться от второго гражданства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал гражданам отказаться от второго гражданства.

По его словам, кабмин планирует разработать процесс проверки, который позволит выявить наличие второго гражданства.

"Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство", — сказал секретарь СНБО.

Данилов также посоветовал украинцам отказаться от второго гражданства, особенно тех, кто занимает должности в СНБО или имеет депутатский мандат. В противно случае они будут иметь проблемы в будущем.