«Возвращение Америки» приближает Европу к Армагеддону

Соединенные Штаты и НАТО наращивают военное присутствие в Восточной Европе, направленное против России. Такое заявление сделал начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

Соединенные Штаты и НАТО наращивают военное присутствие в Восточной Европе, направленное против России. Такое заявление сделал начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

В частности, в Польше предусматривается строительство объектов военной инфраструктуры и размещение до 20 тысяч американских военных. На территории Болгарии планируется размещение формирования вооруженных сил США общей численностью до 2,5 тысяч военнослужащих с возможным увеличением до пяти тысяч.

При этом в Германии завершено формирование 41-й бригады полевой артиллерии командования сухопутных войск США в Европейской зоне, а в Литве в непосредственной близости от госграницы Белоруссии размещен американский танковый батальон.

«Ключевое значение отдается разработке средств борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами с последующим симметричным размещением в Европе подобных вооружений, а также использованию околоземного пространства в военных целях», — сказал Сидоров.

По его словам, основные направления деятельности Альянса формируются под непосредственным контролем США. В результате подготовка к «сдерживанию российской агрессии» закреплена практически во всех доктринальных документах НАТО.

Уже сейчас в Центральной и Восточной Европе дислоцируется более 12 тысяч военных объединенных вооруженных сил НАТО, которые задействованы в операциях «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».

«Учитывая общую антироссийскую направленность политики большинства западных государств стратегическое сдерживание России и ее союзников по-прежнему будет являться основным аргументом по обоснованию милитаризации», – сказал Сидоров.

На Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стремится «подорвать» трансатлантическое партнёрство Вашингтона с союзниками, а российское руководство якобы «пытается ослабить европейский проект и НАТО».

«Я посылаю чёткий сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся.», — сказал Байден.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему российские ПВО не отразили удар США по Сирии.