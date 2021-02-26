Экс-глава МВД Украины попал под санкции Совбеза

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко попал под санкции, введенные Совбезом страны. Ограничительные меры ввели против десяти человек.

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко попал под санкции, введенные Совбезом страны. Ограничительные меры ввели против десяти человек.

Санкции введены "по всем возможным пунктам" против десяти граждан с военными званиями, сообщает секретарь Совбеза Украины.

В том числе под новые ограничения попали Виталий Захарченко и бывший глава СБУ Александр Якименко, которые занимали свои посты при президенте Викторе Януковиче.