20:22 26 Февраля 2021Политика
Экс-глава МВД Украины попал под санкции Совбеза
Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко попал под санкции, введенные Совбезом страны. Ограничительные меры ввели против десяти человек.
Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко попал под санкции, введенные Совбезом страны. Ограничительные меры ввели против десяти человек.
Санкции введены "по всем возможным пунктам" против десяти граждан с военными званиями, сообщает секретарь Совбеза Украины.
В том числе под новые ограничения попали Виталий Захарченко и бывший глава СБУ Александр Якименко, которые занимали свои посты при президенте Викторе Януковиче.