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20:17   26 Февраля 2021
Общество

Мировой суд США обязал Valve предоставить Apple данные о продажах

Мировой суд США обязал Valve предоставить Apple данные о продажах

Мировой судья северного округа Калифорнии удовлетворил ходатайство компании Apple о предоставлении Valve данных о продажах в интернет-магазине Steam.

Американскому разработчику Valve предстоит сообщить Apple статистику по годовым продажам и выручке игровых компаний, а также информацию о сроке нахождения игр в магазине Steam, в том числе их стоимости и количестве скидок. Корпорация запросила данные по 436 играм.

Данная информация необходима Apple для анализа ситуации на рынке. Valve обязали предоставить все необходимые сведения до середины марта. Apple запрашивала у разработчика информацию в прошлом году, однако представители компании ответили отказом.

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