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19:40   26 Февраля 2021
Происшествия

Рассмотрение иска против Соболь по делу тещи Кудрявцева назначили на 4 марта

Рассмотрение иска против Соболь по делу тещи Кудрявцева назначили на 4 марта

По информации портала Мосгорсуда, предварительное слушание по делу о незаконном вторжении Любови Соболь в квартиру пройдет 4 марта.

Адвокат юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом) Владимир Воронин сообщил, что Соболь выдали обвинительное заключение по делу о проникновении в жилище в окончательной редакции.

Речь идет о незаконном вторжении Любови Соболь в квартиру тещи предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Сотрудница ФБК приехала к дому истца вечером 21 декабря. По версии следствия, Соболь ворвалась в чужую квартиру, где произвела видеофиксацию и позже покинула помещение.

Журналисты опубликовали видео, на котором Любовь Соболь агрессивно и беспардонно проникает в чужое жилье.

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#суд #фбк #соболь

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