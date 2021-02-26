Рассмотрение иска против Соболь по делу тещи Кудрявцева назначили на 4 марта

По информации портала Мосгорсуда, предварительное слушание по делу о незаконном вторжении Любови Соболь в квартиру пройдет 4 марта.

По информации портала Мосгорсуда, предварительное слушание по делу о незаконном вторжении Любови Соболь в квартиру пройдет 4 марта.

Адвокат юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом) Владимир Воронин сообщил, что Соболь выдали обвинительное заключение по делу о проникновении в жилище в окончательной редакции.

Речь идет о незаконном вторжении Любови Соболь в квартиру тещи предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Сотрудница ФБК приехала к дому истца вечером 21 декабря. По версии следствия, Соболь ворвалась в чужую квартиру, где произвела видеофиксацию и позже покинула помещение.

Журналисты опубликовали видео, на котором Любовь Соболь агрессивно и беспардонно проникает в чужое жилье.