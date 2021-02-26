19:39 26 Февраля 2021Происшествия
СПбГУП вернет экс-студентке почти 300 тыс. рублей по решению суда
Жительница Северной столицы обратилась в суд после того, как вуз не захотел отдавать ей деньги за обучение, которое она отказалась проходить.
Жительница Северной столицы обратилась в суд после того, как вуз не захотел отдавать ей деньги за обучение, которое она отказалась проходить.
Студентка внесла аванс за обучение на втором курсе СПбГУП. Вскоре ее планы изменились, и учебу было решено не продолжать. В возврате студентке денег вуз отказал. Тогда пострадавшая обратилась в суд, и он обязал выплатить бывшей студентке почти 300 тысяч рублей.
Выяснилось, что заявительница просила взыскать с университета 129 тысяч рублей, неустойку в 96 тысяч рублей и компенсацию морального вреда. Представители СПбГУП заявили, что деньги, внесенные девушкой, вуз полностью потратил на организацию учебного процесса. Однако суд в итоге встал на сторону истца.