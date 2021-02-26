Коротченко объяснил, почему российские ПВО не отразили удар США по Сирии

Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям, которые использовали проиранские шиитские ополченцы на территории Сирии. Как отметили в ведомстве, данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям, которые использовали проиранские шиитские ополченцы на территории Сирии. Как отметили в ведомстве, данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Соединенные Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны Ллойд Остин. По данным Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что США провели показательную акцию устрашения, и Россия должна сделать из произошедшего практические выводы. Вашингтон продемонстрировал, что готов гатаковать территории суверенных государств, что делает подобные действия преступными актами агрессии.

Ядерная война со взаимным уничтожением относится к категории виртуальных угроз, подчеркивает Коротченко. Однако удары высокоточным оружием в рамках концепции США мгновенного глобального удара— угроза более реальная. Лучшей защитой от этого, по словам эксперта, является надежная система воздушно-космической обороны.

В эфире передачи «60 минут» эксперт также объяснил, почему российские комплексы ПВО в Сирии не уничтожили американские снаряды перед ударом. Зона ответственности России ограничена базой ВКС Хмеймим и портом Тартус, напомнил Коротченко. Возможности по их защите показало полное уничтожение беспилотников боевиков в ходе атаки в начале 2018 года.

«Российская группировка сил и средств ПВО в САР прикрывает две наши базы, Хмеймим и Тартус, в зоне ответственности которых любые атакующие объекты уничтожаются незамедлительно со стопроцентной вероятностью. Наш ответ на нынешние акции [президента США Джо] Байдена – новые возможности ВС РФ, в том числе в области воздушно-космической обороны», — резюмировал Коротченко.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут. Он напомнил, что американцы находятся на территории САР незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по урегулированию ситуации в стране.