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20:13   26 Февраля 2021
Армия

Коротченко объяснил, почему российские ПВО не отразили удар США по Сирии

Коротченко объяснил, почему российские ПВО не отразили удар США по Сирии

Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям, которые использовали проиранские шиитские ополченцы на территории Сирии. Как отметили в ведомстве, данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Соединенные Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны Ллойд Остин. По данным Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что США провели показательную акцию устрашения, и Россия должна сделать из произошедшего практические выводы. Вашингтон продемонстрировал, что готов гатаковать территории суверенных государств, что делает подобные действия преступными актами агрессии.

Ядерная война со взаимным уничтожением относится к категории виртуальных угроз, подчеркивает Коротченко. Однако удары высокоточным оружием в рамках концепции США мгновенного глобального удара— угроза более реальная. Лучшей защитой от этого, по словам эксперта, является надежная система воздушно-космической обороны.

Коротченко объяснил, почему российские ПВО не отразили удар США по Сирии

В эфире передачи «60 минут» эксперт также объяснил, почему российские комплексы ПВО в Сирии не уничтожили американские снаряды перед ударом. Зона ответственности России ограничена базой ВКС Хмеймим и портом Тартус, напомнил Коротченко. Возможности по их защите показало полное уничтожение беспилотников боевиков в ходе атаки в начале 2018 года.

«Российская группировка сил и средств ПВО в САР прикрывает две наши базы, Хмеймим и Тартус, в зоне ответственности которых любые атакующие объекты уничтожаются незамедлительно со стопроцентной вероятностью. Наш ответ на нынешние акции [президента США Джо] Байдена – новые возможности ВС РФ, в том числе в области воздушно-космической обороны», — резюмировал Коротченко.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут. Он напомнил, что американцы находятся на территории САР незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по урегулированию ситуации в стране.

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