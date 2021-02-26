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19:28   26 Февраля 2021
Происшествия

Жительница Пермского края предстанет перед судом за убийство собутыльника

Жительница Пермского края предстанет перед судом за убийство собутыльника

Сотрудники Следственного комитета передали в суд материалы дела проживавшей в пермском городе Лысьве 19-летней девушки, которая зарезала 55-летнего соседа в ходе пьяной ссоры

По версии следствия, мужчина предложил предполагаемой злоумышленнице посидеть в его компании, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, сообщает пресс-служба СК по региону.

Тогда местная жительница схватилась за нож и нанесла своему оппоненту колото-резаное ранение. В результате мужчина скончался от полученных травм. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".

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#суд #ск #убийство

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