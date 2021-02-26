В Уфе тестируют новый троллейбус с кузовом автобуса

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод в сотрудничестве с Минским автозаводом (МАЗ) разработал новый троллейбуса марки «Горожанин» с кузовом автобуса. В ближайшее время на уфимские улицы должны выйти первые 10 современных машин.

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ) в сотрудничестве с Минским автозаводом (МАЗ) разработал новый троллейбус марки «Горожанин» с кузовом автобуса. В ближайшее время на улицы Уфы должны выйти первые 10 современных машин.

Троллейбусы проходят обкатку, скоро их передадут городу. По словам гендиректора УТТЗ Дениса Рассадникова, новый транспорт полностью адаптирован под потребности уфимцев. На случай сильных морозов в салоне установлены дополнительные печки, а также предусмотрена возможность монтажа кондиционеров. Кроме того, во время поездки по протяженному маршруту пассажиры смогут подзарядить свои гаджеты.

«Троллейбусы низкопольные: внутрь без труда попадут люди с ограниченными возможностями, мамы с колясками, велосипедисты», — добавил Рассадников.

По вместительности и комфорту «Горожанин» существенно превосходит маршрутки и не уступает большим автобусам. Каждый троллейбус рассчитан на 92 пассажира, в салоне 31 сидячее место. Машина приятно удивляет плавностью хода и отсутствием шума в салоне. Пассажирские сиденья прочные, антивандальные.

Разработчики позаботились о рабочем месте водителя: оно превратилось в современный компьютерный центр управления. Кресло настраивается автоматически, перед глазами — сенсорная приборная панель, регулируемый руль, датчики. Остановки объявляет автоинформатор, работает Wi-Fi, над лобовым стеклом — небольшой монитор, куда выводится изображение с расположенных в салоне камер.

Важное преимущество «Горожанина» —большой запас хода, благодаря которому он может объезжать пробки, продолжать движение при отсутствии тока в контактной сети, проехать там, где проводов нет.