Навального доставили в колонию в трех часах езды от "Матросской тишины"

Осужденный блогер Алексей Навальный уже находится в колонии. Исправительное учреждение №6 расположено в городе Коломне — всего в трех часах езды от СИЗО "Матросская тишина".

Осужденный блогер Алексей Навальный уже находится в колонии. Исправительное учреждение №6 расположено в городе Коломне — всего в трех часах езды от СИЗО "Матросская тишина".

Блогер будет отбывать наказание длительностью два года и шесть месяцев. Он был осужден условно по делу "Ив Роше", однако предпочел не выполнять возложенные на него судом обязательства. ФСИН доказала в суде массовые нарушения условий испытательного срока со стороны Навального. Суд принял решение заменить условный срок на реальный.

По словам директора ФСИН Александра Калашникова, этапирование из СИЗО было по всем нормам законодательства. Навальный находится там, где должен быть по решению суда. В колонии ему будут предоставлены нормальные условия. Калашников добавил, что блогер сможет поработать на производстве, если возникнет желание, сообщал ФАН.