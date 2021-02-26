Агенты американской спецслужбы разыскивают россиянина Константина Килимника и обещают выплатить 250 тысяч долларов за информацию об этом человеке.

Агенты американской спецслужбы разыскивают россиянина Константина Килимника и обещают выплатить 250 тысяч долларов за информацию об этом человеке.

Как стало известно, агенты ФБР планируют арестовать фигуранта дела о "вмешательстве" в выборы США, которое вел бывший специальный прокурор Роберт Мюллер.

Уточняется, что за информацию, которая поможет поимке фигуранта дела, ФБР готово выплатить 250 тысяч долларов.

Стоит отметить, что так называемое расследование Мюллера о "вмешательстве" вытянуло из карманов американских налогоплательщиков более чем 32 миллиона долларов. США не сумели доказать причастность России к избирательному процессу. Все выпады Вашингтона в адрес Москвы были голословными и бездоказательными.