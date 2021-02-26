«Женщина с косой» объяснила, почему Зеленский крепко взялся за олигархов

Президент Украины опасается за свое влияния в Киеве.

Анонимный Telegram-канал «Женщина с косой» со ссылкой на источники в команде президента Украины Владимира Зеленского сообщает, что лидер боится вводить новые экономические ограничения против местных олигархов. Они, по мнению Зеленского, могут попытаться отомстить ему и захватить власть в стране.

К примеру, на предстоящем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа решили «не трогать».

«В кулуарах пошли слухи, что Фирташа никто трогать серьезно не будет, но могут чисто формально затронуть, и то это будет заранее оговорено с ним в Австрии. Офис Президента боится распечатать полностью кейс санкций против олигархов, ведь в таком случае все олигархи объединяться и "сольют" нынешнюю власть», — цитирует анонимных источников издание «Украина.ру».

«Политика Сегодня» ранее писала о том, что бедность на Украине уже достигла среднеобразовательных учебных заведений: родителей заставляют сдавать деньги «на нужды класса», оплачивая этими средствами труд уборщиц. Сами родители платить отказываются из-за банальной нехватки финансовых средств.