Политолог Юрий Светов уверен, что в геополитическом конфликте России и НАТО Латвия пожертвовала самым ценным ради чувства безопасности местных элит.

Политолог Юрий Светов уверен, что в геополитическом конфликте России и НАТО Латвия пожертвовала самым ценным ради чувства безопасности местных элит.

Политолог считает, что часть латвийских чиновников и олигархов просто обменяла страну на собственный комфорт "под зонтиком" у Североатлантического Альянса, передает Nation News. В случае конфликта же именно Латвия и другие страны Прибалтики станут первой жертвой.

"Чувствуя себя под защитой НАТО, латвийская элита позволяет себе вести себя по отношению к России так, как не ведут себя соседи. То есть беспардонно, нагло, постоянно звучат оскорбления, призывы о каких-то репарациях и так далее.<...>Именно эта роль (буферного государства — Прим. ред.) была у Прибалтики, получившей независимость между Первой и Второй мировыми войнами" , — уверен политолог.

Ранее стало известно, что после ухода российских перевозчиков и кораблей из портов Риги латвийские порты не смогли компенсировать их потерю и начали терпеть значительные убытки. Агрессивная антироссийская риторика и попытки экономической борьбы с РФ превратили страны Прибалтийского региона в беднейшие государства ЕС.