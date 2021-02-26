Шойгу: Россия существенно укрепила свой потенциал радиоэлектронной борьбы

За последние несколько лет в России разработаны 19 новых образцов систем РЭБ различного базирования, одновременно значительно выросла дальность их действия, заявил Сергей Шойгу.

За последние несколько лет в России разработаны 19 новых образцов систем РЭБ различного базирования, одновременно значительно выросла дальность их действия, заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ сообщил об этом на заседании ведомственной коллегии.

"Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность применения в 3,5 раза", — отметил Шойгу.

По словам российского министра обороны, слаженные усилия оборонно-промышленного комплекса и военного ведомства РФ позволили за пять лет создать, испытать и принять на вооружение новые современные комплексы РЭБ. Большинство из них не имеют мировых аналогов, отличаются уникальной эффективностью и учитывают перспективы развития оружейных систем и средств управления войсками иностранных армий, подчеркнул Шойгу.