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18:55   26 Февраля 2021
Весь мир

Sohu: маневры российских Су-27 над Балтикой обратили в бегство истребитель НАТО

Sohu: маневры российских Су-27 над Балтикой обратили в бегство истребитель НАТО

Маневры Воздушно-космических сил РФ нередко ставят в тупик пилотов НАТО. В последний раз эффектные действия российских истребителей Су-27 над Балтийским морем обратили бельгийские F-16 в бегство. Об этом заявили аналитики китайского издания Sohu.

По замечанию экспертов, Балтика уже давно превратилась в площадку напряженного противоборства между Россией и НАТО. Особенно число воздушных инцидентов в регионе возросло за последний год. Сценарий таких случаев, как правило, един: силы НАТО провоцируют, а РФ вынуждена отвечать.

Альянс периодически проводит разведывательные операции вблизи воздушного пространства России. Однако каждый раз такая атака оборачивается для Запада фиаско — российские самолеты нередко ставят в тупик своих оппонентов, констатировали в Sohu.

Sohu: маневры российских Су-27 над Балтикой обратили в бегство истребитель НАТО

Однако особое впечатление на китайских аналитиков произвел прошлогодний эпизод, когда между истребителем F-16 Военно-воздушных сил Бельгии и российскими Су-27 разыгралась эпичная дуэль.

Тогда бельгийские пилоты попытались вплотную приблизиться к границам РФ в регионе Финского залива. По справедливому замечанию Sohu, Брюссель редко участвует в провокациях НАТО в силу малочисленности своей армии. В ответ российская сторона подняла в воздух пару истребителей.

Комментируя силы обеих сторон, китайские эксперты обратили внимание, что по базовым характеристикам Су-27 сопоставимы с F-16, а по некоторым пунктам и вовсе уступают им. По этой причине предугадать исход воздушного противостояния было не так просто.

Sohu: маневры российских Су-27 над Балтикой обратили в бегство истребитель НАТО

Впрочем, это обстоятельство не помешало россиянам по-настоящему поразить соперника. Благодаря высокой маневренности истребители Су-27 зашли с флангов и взяли на мушку F-16.

Бельгийские пилоты попытались вырваться из стальных тисков, но безуспешно. В результате им не оставалось ничего другого, как резко сменить свой курс и улететь восвояси.

«Пилоты российских самолетов действовали довольно жестко и в итоге отогнали F-16 от границ РФ», — восхитились аналитики Sohu.

Sohu: маневры российских Су-27 над Балтикой обратили в бегство истребитель НАТО

Ранее первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Альянс усилил антироссийские провокации у границ государства — в районе Балтийского и Черного морей.

Однако китайские аналитики полагают, что Россия может противостоять недоброжелателям посредством психологического давления. Пилоты попросту могут запугать Запад сложными маневрами, при этом не нарушая международных норм.

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