Финансист Кикевич поделился простым секретом накопления солидной пенсии

Инвестиции помогут россиянам существенно увеличить пенсионные пособия. О методах значительно улучшить свое благосостояния рассказал экономист Сергей Кикевич.

Инвестиции помогут россиянам существенно увеличить пенсионные пособия. О методах значительно улучшить свое благосостояния рассказал экономист Сергей Кикевич.

Механизмы инвестирования имеют одно знаковое преимущество — они позволяют защитить накопления от инфляции, что особенно значимо в долгосрочной перспективе. В разговоре с "360" инвестор сообщил, что многолетний план вложения средств может обеспечить очень высокую пенсию. Она способна в разы превысить среднюю по стране.

Начинать вкладывать деньги необходимо еще в молодости. Необязательно откладывать большие суммы - собрать инвестиционный портфель можно при помощи небольших, но регулярных вложений. Для сравнения, пенсию в 100 тысяч рублей можно получить при инвестировании около 15 млн рублей.