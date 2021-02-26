Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса с помощью водорослей

Экстракт спирулины способен значительно облегчить течение болезни у пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

Экстракт спирулины способен значительно облегчить течение болезни у пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

Исследования проводились в Израиле с использованием водорослей, которые выращены в Исландии. В работе также участвовали специалисты Института МАТИС. Так, ученые утверждают, что экстракт фотосинтетически обработанной спирулины эффективен при подавлении цитокинового шторма. Он возникает при реакции иммунной системы на попадание COVID-19 в организм и способен привести к смерти.

В статье говорится, что если проконтролировать или смягчить цитокиновый шторм удастся, то возможно в конечном итоге и снизить показатели смертность от инфекции.

Ученые сделали вывод, что водоросли, будучи натуральным продуктом, способны уменьшать воспаления. Если их эффективность будет доказана, спирулину можно будет использовать и против других коронавирусов и гриппа, отметили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что коронавирус способен привести к нарушениям зрительной системы у человека. Речь идет о поражениях глазной поверхности (конъюнктивитах), изменениях на сетчатке, воспалениях и тромбозах сосудов глаз.