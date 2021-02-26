Людей заставляют сдавать деньги на сомнительные расходы.

В городе Кривой Рог произошел неприятный инцидент: родители одной из школ не смогли сдать деньги на нужды класса по причине банальной бедности. За это их раскритиковала украинка, которой в части финансов повезло намного больше. В родительском чате она написала:

«Как-то их [бедных людей] слишком много. Лично я не хочу, чтобы мой ребенок сидел за одним столом с "малоимущим". Я за отдых и любой "кипиш" для детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь».

После того, как родители вынесли эту переписку в сеть, скандал прогремел на всю Украину. Город Кривой Рог (родина президента Владимира Зеленского) населен преимущественно рабочим классом. Если бюджет взрослых оставляет желать лучшего, дети это чувствуют и видят последствия социального неравенства.

Администратор группы «Школьные вопросы» Ирина Филипова в беседе с изданием «Украина.ру» сообщила, что руководства местных школ начинают собирать деньги с родителей начиная с пятого класса. Этими деньгами платят зарплату уборщицам и другому обслуживающему персоналу. В некоторых учебных заведениях убираться заставляют даже самих детей, что подпадает под статью о незаконной трудовой эксплуатации подростков.

«Украинские родители массово жалуются на поборы в школах. Сдавать приходится буквально на все: туалетную бумагу, мыло, учебники, дневники, парты, ремонт», — сообщила журналистка Марина Петик.

Причина подобных проблем – нерациональная политика Киева, полагают авторы «Укрианы.ру». Украинские власти готовы тратить чрезмерные средства на военные нужды, антироссийскую пропаганду и прочее. В это же время дети не могут получить нормальное образование, а их родителей заставляют незаконно платить зарплату уборщицам. В этом случае директора школ пытаются найти «крайних». Их роль чаще всего примеряют на себя менее обеспеченные слои населения.

«У нас в фонд класса раз в год надо сдать 1000 гривен, а в фонд школы — 2500 гривен. Эти деньги мы отправляем на расчетный счет. Для тех, кто не хочет сдавать, последствия могут быть разными. Например, у нас директор требовал у учителей доплачивать свои деньги, раз они не умеют работать с родителями. Естественно, учитель будет отыгрываться на ребенке. Да и из фонда ничего вашему ребенку покупать не будут, и ему будет некомфортно», — сказала мама одного из украинских школьников.

Из-за скромных доходов родители отказываются сдавать деньги на сомнительные нужды, но страдают от этого сами дети. К примеру, во Львове девочку заставили вешать одежду на стул, потому что ее родители не стали платить классному руководителю за новые вешалки. Подобные случаи уже стали нормой для Украины, и только самые беспрецедентные из них придаются всеобщей огласке.

Именно такая картина больше всего говорит о том бедственном положении, в котором сейчас находится Украина и украинский народ.