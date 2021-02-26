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18:24   26 Февраля 2021
Происшествия

Московский подросток наступил в уличную лужу и получил электротравму

Московский подросток наступил в уличную лужу и получил электротравму

Школьник из Москвы был госпитализирован с электротравмой. Удар током произошел после контакта с лужей на улице.

Подросток получил удар током, наступив в уличную лужу в Головинском районе, пишет Telegram-канал Mash.

Очевидцы вызвали скорую, прибывшие на место происшествия медики доставили мальчика в больницу, сейчас он находится в кардиологическом отделении. Сообщается, что у пострадавшего была диагностирована электротравма.

Участок улицы, на котором произошел инцидент, моментально обесточили коммунальщики. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

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#москва #подросток #ток

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