Московский подросток наступил в уличную лужу и получил электротравму

Школьник из Москвы был госпитализирован с электротравмой. Удар током произошел после контакта с лужей на улице.

Школьник из Москвы был госпитализирован с электротравмой. Удар током произошел после контакта с лужей на улице.

Подросток получил удар током, наступив в уличную лужу в Головинском районе, пишет Telegram-канал Mash.

Очевидцы вызвали скорую, прибывшие на место происшествия медики доставили мальчика в больницу, сейчас он находится в кардиологическом отделении. Сообщается, что у пострадавшего была диагностирована электротравма.

Участок улицы, на котором произошел инцидент, моментально обесточили коммунальщики. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.